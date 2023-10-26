ФСБ и Росмониторинг проверяют Яну Троянову после ее резких высказываний

К проверке актрисы Яны Трояновой подключились ФСБ и Росфинмониторинг. Поводом стали ее скандальные высказывания на последнем интервью.

Высказываниями Трояновой заинтересовался Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ. На актрису написали соответствующий документ в ФСБ. В ближайшее время звезду «Ольги» ждут серьезные проверки. Предположительно против нее могут возбудить уголовное дело, пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Яна Троянова уже несколько месяцев не проживает на территории РФ. Актриса не скрывает, что ей тяжело дается расставание с родными краями, вот почему она надеется когда-нибудь вернуться.

По словам Яны, она пережила «ужасную депрессию» после отъезда из России. Из-за обострившегося состояния артистка поняла, что она «просто умирает». Вот почему ей пришлось обратиться за помощью к психологу.

Спасает от одиночества актрису собака Эмми, с которой путешествует Яна.

Ранее мы писали, что Троянова прекратила общение с режиссером Авдотьей Смирновой.