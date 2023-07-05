Уехавшая из России актриса Яна Троянова едва не умерла из-за начавшейся депрессии

Яна Троянова уже несколько месяцев не проживает на территории РФ. Актриса не скрывает, что ей тяжело дается расставание с родными краями, вот почему она надеется когда-нибудь вернуться. В новом интервью для радиошоу звезда сериала «Ольга» рассказала, что с ней произошло после отъезда из России.

По словам Яны, она пережила «ужасную депрессию». Из-за обострившегося состояния артистка поняла, что она «просто умирает». Вот почему ей пришлось обратиться за помощью к психологу.

«Меня злоба внутри убивала. Только через духовные практики я смогла из этого вылезти, только с одной целью — попытаться понять другого человека», — цитирует StarHit высказывание Трояновой из нового интервью.

Также актриса призналась, что путешествует не одна, а вместе с собакой Эмми, которая спасает ее от одиночества.

Ранее покинувшая Россию Яна Троянова прокомментировала удаление сериала «Ольга» из Сети. Подробности смотрите в этой статье.