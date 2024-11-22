ФНС закрыла юрлицо Елены Блиновской после признания ее банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, через ИП она получала выплаты за «Марафоны желаний».

Блиновскую признали банкротом 13 ноября по решению Арбитражного суда Москвы. Ее недвижимость выставят на торги, счета уже арестованы. Сейчас она находится в СИЗО, идет суд по делу о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская нашла покупателя на загородный дом за 750 млн рублей. Уже подписан предварительный договор купли-продажи. Подробности читайте в этой новости.

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