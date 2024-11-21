Уже подписан предварительный договор купли-продажи: Блиновская нашла покупателя на свой дом за 750 млн рублей

Блогер Елена Блиновская является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов. Общая сумма задолженности составляла более миллиарда рублей. Из-за проблем с финансами королева марафонов выставила на продажу свой загородный дом. На недвижимость уже обратил внимание потенциальный покупатель, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Двухэтажный коттедж в «Миллениум Парке» в Истре стоил 750 миллионов рублей. За какую сумму неизвестный покупатель собирается приобрести недвижимость, пока не известно. Однако о его заинтересованности говорит подписанный между сторонами договор купли-продажи.

Елена уже продала две свои квартиры. Вероятно, что вырученные с них деньги и деньги с коттеджа пойду на погашение долга перед государством.

Ранее стало известно, кто разработал схему дробления для бизнеса Блиновской. Оказалось, что ее создал бывший IT-специалист.