Член ОПГ с необычной кличкой: кем оказался новый фигурант по делу об афере с квартирой Долиной

Накануне правоохранители задержали нового подозреваемого по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Им оказался 27-летний уроженец Йошкар-Олы Артур Каменецкий, прославившийся по кличке Очкарик в ОПГ «Перваки».

Причастного к афере с квартирой народной артистки задержала казанская полиция. Выяснилось, что он был в роли координатора в преступной схеме — давал указания и контролировал ход работы остальных участников.

Мужчина был известен в криминальных кругах Татарстана по кличке Очкарик. Его неоднократно судили за разбой, грабеж и вымогательства. Семь лет назад Каменецкий освободился из-под очередного заключения и снова попал в колонию. Артур покушался на жизнь 19-летнего кандидата в ОПГ, который в последний момент сообщил о выходе из группировки. Над юношей измывались, угрожали изнасилованием и потребовали 40 тыс. рублей. Но в итоге криминального авторитета задержала полиция, пишет mk.ru.

Преступник находится в СИЗО по решению Таганского суда. В Казани у него остается жена с двухлетним сыном. Аферисту вменяется обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, певица потеряла более 200 млн рублей – ее убедили продать квартиру. Недвижимость приобрела 34-летняя Лурье. Долина подала на нее в суд, но девушка подготовила встречный иск. Отказываться от жилья она не собирается.

Ранее следователь допросил более 10 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной.