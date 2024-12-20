ФНС закрыла московскую фирму 70-летнего певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) «Философия ненасилия». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, ООО «Философия ненасилия» зарегистрировали в январе 2023 года. Музыкант собирался организовывать лекции и тематические встречи, но после политического конфликта в Израиле передумал. С тех пор активности компания не проявляла.

Сотрудники ФНС пришли с проверкой, убедились, что «Философия ненасилия» не работает, и закрыли компанию.

Ранее сообщалось, что актер Данила Козловский встретился за границей с эмигрантом Андреем Макаревичем*. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ