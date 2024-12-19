Никуда не уедет: что скрывается за скандальным заявлением Полунина об эмиграции

Артист балета Сергей Полунин в своих социальных сетях заявил, что собирается уехать из России. Свое решение он объяснил тем, что его «душа не на месте». Многие до сих пор не понимают, как патриотично настроенный танцор мог так резко изменить свои взгляды. Как выяснил сайт aif.ru, все может быть не так однозначно. Предположительно, целью звезды сцены был пиар.

У Полунина 30 декабря состоится большой концерт в московском клубе на Новом Арбате. Билеты недешевые – вип-места стоят от 25 до 40 тысяч рублей. И несмотря на то, что представление уже совсем скоро, свободных мест все еще немало.

Кроме того, у Сергея расписана вся первая половина января. С 5 по 7 число он будет участвовать в ледовом шоу с балетом «Спящая красавица». В нем же задействована и его жена. Поэтому по крайней мере в ближайшее время семья артиста никак не сможет покинуть страну. Тем более, что, если он откажется от выступлений, ему придется выплачивать неустойку.

Предположительно, именно из-за спектаклей Полунин решил сделать скандальное заявление и тем самым повысить спрос на билеты. Отметим, что он до этого жаловался, якобы за ним велась слежка. Однако официальных комментариев журналистам артист не дал до сих пор.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала Сергея Полунина за решение уехать из России.