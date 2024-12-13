Данила Козловский встретился с Макаревичем*, сравнившим россиян с фашистами

Актер Данила Козловский, который уже долгое время предпочитает не выходить с поклонниками на связь, неожиданно объявился в компании певца Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ). Фото артистов опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В Сети появился снимок, который Козловский и Макаревич* сделали, по всей видимости, после какого-то мероприятия. Звезда «Экипажа» был немного растрепан, но радостно улыбался, стоя рядом с иноагентом.

Отметим, что Макаревич* уже давно не возвращается в Россию и негативно высказывается о соотечественниках. Так, в недавнем интервью он и вовсе сравнил россиян с фашистами.

К слову, что касается Козловского, он не делал никаких громких высказываний. Однако после начала СВО он поехал в США, и его заподозрили в эмиграции. Сам актер пояснял, что решился на отъезд ради дочери, которая живет в Нью-Йорке. Но это не спасло его положение.

Сейчас Данила не выступает в театрах России и не получает новые проекты в кино. Кинокритик Александр Голубчиков заявлял порталу «Страсти», что актер попал в «серый список», поэтому его и не приглашают на съемки.

Ранее Данила Козловский отреагировал на обращение Аллы Пугачевой к россиянам.

*(Признан иноагентом на территории РФ)