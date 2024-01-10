ФНС проверяет компании Насти Ивлеевой на использование схем Елены Блиновской. Об этом сообщает издание Kp.ru.

По информации источника, компании Насти Ивлеевой проверяют на дробление бизнеса. Ранее сотрудники ФНС нашли эту схему у блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной.

Суть данной схемы заключается в том, что индивидуальный предприниматель создает группу юрлиц или подконтрольных организаций, между которыми распределяются доходы. Это позволяет «применять к каждому из них специальный налоговый режим». Как правило, фирмы оформляются на родственников.

Напомним, что в конце 2023 года Ивлееву заподозрили в неуплате налогов на 137 млн рублей. Также в 2021 году Настя вошла в список самых обеспеченных людей страны. Уже тогда ее годовой доход составлял 200 млн рублей.

Отметим, что сама Настя никак не комментирует сообщения о проблемах с налоговой.

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