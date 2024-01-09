На «голой» вечеринке Насти Ивлеевой находился гость с инфекционным заболеванием. Об этом информирует издание ТАСС.

Владельца клуба «Мутабор» хотят привлечь к административной ответственности. Как выяснилось, на мероприятии Насти находился гость с инфекционным заболеванием. Среди доказательств имеются карта больного и копия чека на приобретение напитка.

Роспотребнадзор хочет привлечь владельца «Мутабора» к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Ему может грозить штраф или требование о приостановке деятельности клуба на срок до 90 суток.

Известно, что заседание перенесли на 10 января по просьбе представителя организации для ознакомления с новыми материалами дела.

Ранее журналистка Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 27-летний блогер Влад Бумага впервые станет отцом.