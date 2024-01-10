Звезда «Холопа» Бикович впервые стал отцом

Известный российский и сербский актер Милош Бикович впервые стал отцом. Его избранница Ивана Малич родила ребенка в одной из клиник Белграда.

По данным издания Pulsjnline, роды прошли в частной клинике. Малыш и его мама хорошо себя чувствуют. Новость о пополнении в семье подтвердил и сам Бикович на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовав трогательный детский рисунок. Актера сразу же принялись поздравлять с пополнением в семье подписчики.

Отметим, что звезда фильмов «Холоп» и «Вызов» состоит в отношениях с 26-летней Иваной Малич с 2022 года. В сентябре 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка. Про избранницу актера известно лишь то, что у нее юридическое образование и модельная внешность.

В конце декабря актер Иван Охлобыстин заявил, что Милош Бикович женился на своей возлюбленной. Подробности читайте в этой статье.