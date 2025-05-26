«Фирменный юмор продолжит жить»: Ивлеева нашла работу в СМИ после отмены на ТВ

34-летняя блогерша Настя Ивлеева создала авторское медиа после отмены на ТВ. Настя рассказала о новом деле в Telegram-канале.

Настя Ивлеева угодила в скандал из-за «голой» вечеринки: блогершу отменили на ТВ, лишили рекламных контрактов, и спустя два года она до сих пор не может восстановить репутацию. Несмотря на это, Ивлеева нашла для себя новый вид деятельности, создав авторское медиа.

«Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет», — сообщила Настя.

Первым постом Ивлеевой стал прогноз погоды на конец мая.

Ранее Андрей Малахов согласился провести интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки. Он хотел бы провести с блогершей несколько дней, чтобы отразить в материале ее изменения после скандала. Подробности читайте в этой новости.

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