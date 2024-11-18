Финансового управляющего Елены Блиновской привлекут к делу о банкротстве ее мужа. Об этом сообщает ТАСС.

13 ноября 2024 года Арбитражный суд Москвы признал блогершу банкротом. Также суд назначил финансового управляющего, который найдет все имущество Елены и продаст на торгах. Назначенное лицо сможет оспорить ранее заключенные сделки и будет привлечено к делу о банкротстве Алексея Блиновского.

«Суд считает необходимым привлечь в качестве третьего лица Ознабихину Марину Николаевну. Судебное заседание откладывается на 17 декабря», — пишет источник.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская после признания банкротом будет жить на прожиточный минимум. Подробности читайте в этой новости.

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