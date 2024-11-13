Раскрыто, что ждет Елену Блиновскую после признания банкротом

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую ждет поражение в правах после признания банкротом. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на юриста Андрея Куликова.

Известно, что сначала защита блогерши в ручном режиме пробовала снимать арест с недвижимости, чтобы продавать ее и с вырученных денег гасить долги перед ФНС. Однако из-за больших сроков реализации процедур Блиновской оставалось только официально объявить себя банкротом

«После этого все имущества и счета Блиновской передадут финансовому управлящему. Это компания, работой которой будет как раз продажа имущества, чтобы погасить долги. Обычно, перед этим управляющий пробует договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Но Блиновская должна денег бюджету, налоговой, тут договариваться не с кем», — поделился Куликов.

Специалист отметил, что после признания банкротом на торги могут выставить даже бытовую технику или ювелирные украшения, принадлежащие «королеве марафонов». При этом знаменитость вправе попросить сохранить вещи, которые либо не принесут существенной выручки, либо в сумме не дороже 10 тысяч рублей.

«Блиновской также придется оплатить работу управляющего и прочие формальности вроде размещения информации в реестре банкротов. В среднем на все уходит около 30 тысяч рублей. Но у Блиновской много имущества, так что, возможно, будет дороже», — уточнил юрист.

В то же время эксперт рассказал, что совсем без денежных средств Блиновская не останется. Так, по закону управляющий обязан переводить банкроту средства от продажи имущества в размере прожиточного минимума. Блогерша жила в подмосковном коттеджном поселке, поэтому с учетом прожиточного минимума в регионе Елене положено 19 943 рубля в месяц, а со следующего года — 21 039 рублей.

Кроме того, выяснилось, что банкрот также поражается в правах. В течение года ему нельзя зарегистрироваться индивидуальным предпринимателям и три года управлять какой-либо компанией. Если Блиновская решит взять кредит в банке, то будет вынуждена пять лет предупреждать финорганизации о своем статусе.

Ранее стало известно, когда находящаяся в СИЗО Елена Блиновская может выйти на свободу.