Певец Стас Пьеха бесплатно отдал билеты на свой концерт семьям участников СВО

Певец Стас Пьеха решил подарить билеты на свой концерт в Перми семьям участников специальной военной операции. Родные бойцов совершенно бесплатно смогут посетить выступление артиста. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Комитет семей воинов Отечества.

В Пермь Стас приедет с шоу 20 ноября. На сайте продажи билетов места в зрительном зале стоят от 1800 до 5000 рублей. Однако некоторые смогут насладиться творчеством вокалиста бесплатно.

«Для семей участников СВО Стас предоставил билеты в дар», - сообщили в Комитете.

Отметим, что после начала СВО Стас Пьеха остался в России и поддержал свою родину в отличие от некоторых своих коллег. Например, уехать решила Алла Пугачева. Сначала она перебралась в Израиль, затем на Кипр из-за нестабильной ситуации в стране.

К слову, недавно Стас Пьеха оказался в центре внимания после откровений о зависимости. Выяснилось, что долгое время он боролся с тягой к наркотическим веществам. По признанию артиста, родные вытаскивали его из тяжелого состояния и помогали отказываться от препаратов.

Ранее Стас Пьеха раскрыл причину наркотической зависимости.