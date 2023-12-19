Никита Михалков назвал снявшего «Слово пацана» Крыжовникова лучшим режиссером РФ

Режиссер Никита Михалков довольно высоко оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» коллеги Жоры Крыжовникова и его работу. Он даже назвал его лучшим кинематографистом России на сегодняшний день.

Никита Сергеевич дал новое интервью Надежде Стрелец, в котором затронул тему самого нашумевшего проекта декабря. Многосерийная картина про казанские группировки понравилась именитому постановщику, и он не смог не упомянуть вклад Крыжовникова в ее успех. Отвечая на вопрос журналистки о том, кто сейчас главный режиссер в России, Михалков назвал имя Жоры, так как считает его настоящим профессионалом.

«Крыжовников — серьезный, думающий и очень профессиональный, на мой взгляд, режиссер», - заявил Михалков.

Кроме того, Никита Сергеевич поделился, что «Слово пацана», по его мнению, жесткая, но правильная картина того времени. Он признался, что запрещать сериал будет большой ошибкой. К слову, последняя серия первого сезона ожидается уже 21 декабря. Изначально создатели говорили о переносе финала, но в итоге смогли смонтировать эпизод в срок.

Ранее Никита Михалков отказался работать с актерами, покинувшими Россию.