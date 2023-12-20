Сценарист «Слова пацана» объяснил, почему убивает героев

Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев рассказал, зачем убивает героев. По его словам, он довольно беспощаден по отношению к персонажам, так как необходимо обострять сюжет.

Уже 21 декабря выйдет финал проекта о казанских группировках в период перестройки. Создатели сериала даже переснимали последнюю серию, чтобы довести все до идеала, и теперь, как заверил Золотарев, зрителей ждет потрясение.

За семь серий в «Слове пацана» погибло большое количество центральных персонажей, из-за чего многие поклонники оказались разочарованы. Однако, по словам сценариста, иначе поступить он просто не мог. При работе над сюжетом он настоящий палач, который «рубит топором».

«Нельзя жалеть, надо прямо зажмуриться и рубить, потому что надо обострять. Надо обострять то, что болит», - поделился Золотарев в интервью проекту «Медийные лица».

Также сценарист признался, что изначально планировалось растянуть историю на три сезона. Но пока вопрос о продолжении после первой части остается открытым. Окончательно решение будет принимать режиссер Жора Крыжовников.

Ранее Андрей Золотарев сообщил, что многие сцены в сериале «Слово пацана» пересняли.