Финалиста шоу «Голос» избили в Москве

В Москве избили финалиста шестого сезона шоу «Голос» Ладислава Бубнара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, об избиении стало известно 1 апреля. Именно тогда 33-летний артист попал в больницу с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. В разговоре с врачами мужчина признался, что его избил знакомый. После оказания помощи Ладислава отпустили домой. Теперь в произошедшем разбираются правоохранители.

Напомним, что Бубнара является полуфиналистом чешско-словацкого проекта «Суперстар», лауреатом конкурса «Пироговский рассвет» и участником «Новой волны».

Певец пишет не только тексты, но и музыку. Он выступил на шоу «Голос» в 2017 году с песней на русском языке из репертуара Карела Готта. На слепых прослушиваниях к нему повернулись сразу два члена жюри – Дима Билан и Пелагея. Он сделал выбор в пользу блондинки.

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