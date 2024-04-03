Григорий Лепс назвал качества, которые его привлекают в женщинах

Артист отметил, что у него нет идеала женщины, но ранее он был. Правда, певец не стал раскрывать девушку мечты. Он признался, что смотрит на внешность, но она для него не является определяющим фактором. Самое важное для Лепса, чтобы со второй половинкой можно было построить семейную жизнь.

По словам народного артиста РФ, женщинам от мужчин нужны деньги, но меркантильность его не смущает. Артист отметил, что и он испытывает потребность в финансах.

Большое количество денег даже порой мешает Лепсу.

«Их такое количество, что я заблудился», — добавил он.

Он также добавил, что одни люди порядочные, вторые — честные, а третьи — красивые.

Ранее Григорий Лепс провел первый концерт после теракта в «Крокусе». Подробнее читайте здесь.