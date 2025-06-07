Фильм с Иваном Ургантом в главной роли отменили в России

Директор международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине Михаил Славский объявил об отмене премьерного показа фильма режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли.

По его словам, такое решение приняли организаторы мероприятия. При этом директор фестиваля подчеркнул, что не разделяет мнение общественников, потребовавших отменить показ картины.

«Я не очень рад общественникам, которые попросили отменить кино. Но суть в том, что учредитель фестиваля – администрация Гатчинского муниципального округа. Поэтому фильм, к сожалению, мы вынуждены отменить», - сказал Свавский в беседе с Абзацем.

Напомним, фильм с Ургантом в главной роли вышел в 2024 году и даже был показан за границей. Против его премьеры в России выступили общественники из движения «Зов народа». Они отметили, что деятелям, занимающим антипатриотическую и антироссийскую позицию, нет места на телевидении и в прокате.

В 2022 году Иван Ургант выступил против СВО и улетел в Израиль, однако вскоре удалил компрометирующие сообщения из Сети и вернулся. Несмотря на это, он лишился заработка в России, а его программа на Первом канале была закрыта. Режиссер Николай Солодников также отметился антироссийскими заявлениями. Кроме того, его жена, журналист Екатерина Гордеева* (признана иноагентом на территории России)

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить в России фильм «Во сне ты горько плакал». Он назвал Урганта, режиссера Солодовникова и продюсера фильма Александа Сокурова — русофобами.

*Признана иностранным агентом на территории России