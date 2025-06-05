«Просим рассмотреть вопрос об отмене показа»: фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом может не выйти в России

Кинокартину «Во сне ты горько плакал», в съемках которой принимал участие Иван Ургант, анонсировали на Международном фестивале «Литература и кино» в Гатчине. Фильм вышел еще в прошлом году и даже некоторое время крутился за границей. Против его выхода в РФ выступили общественники из движения «Зов народа», передает «Абзац».

Они подготовили обращение по поводу возможной премьеры. Активисты написали, что картине с участием лиц, занимающих антипатриотическую и антироссийскую позицию, нет места на телевидении и в прокате. В подтверждение своих слов общественники привели тезис председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Напоминаем слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева о недопустимости предоставления площадок и поддержки лицам, занимающим антипатриотическую и антироссийскую позицию. На основании вышеизложенного настоятельно просим вас рассмотреть вопрос об отмене показа фильма "Во сне ты горько плакал" на Международном фестивале "Литература и кино" в Гатчине», — высказались в обращении участники движения.

Ранее певица Виктория Цыганова обрушилась с критикой на Минюст РФ после проверки ведомства в отношении Алла Пугачевой и Ивана Урганта. Исполнительнице показалось странным, что артистов не смогли признать иноагентами.