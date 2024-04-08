Артисты якобы выражают антироссийскую позицию: Бородин попросил Минкультуры запретить новый фильм с Ургантом

В скором времени на экраны выходит фильм Николая Солодовникова «Во сне ты горько плакал». В нем свою первую драматическую роль исполнил телеведущий Иван Ургант. Активист Виталий Бородин назвал обоих деятелей искусства русофобами и попросил Минкультуры запретить к показу киноленту с их участием.

Общественник высказался на тему выхода картины в своем Telegram-канале Виталий Бородин. Он заявил, что Ургант, Солодовников и продюсер фильма Александр Сокуров якобы выражают антироссийскую позицию.

«Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодовников и продюсер фильма Александо Сокуров — русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодовников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой* (признана иноагентом на территории России)», — написал Виталий.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин сообщил о планах Ксении снять документальный фильм про певицу Аллу Пугачеву. Активист считает, что после выхода этого проекта Примадонну могут признать иностранным агентом.

*признана иностранным агентом на территории России