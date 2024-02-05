Фильм «Мастер и Маргарита» собрал 406 млн рублей за выходные. Об этом сообщает сайт kinobusiness.com.

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина стал самой ожидаемой новинкой 2024 года. Отмечается, что только за выходные экранизация романа Михаила Булгакова собрала 406 млн рублей. Это привело к тому, что кинокартина стала лидером проката в России.

На втором месте расположился фильм «Конец Славы». Он собрал 128,7 млн. На третьем месте — «Бременские музыканты» с выручкой 71,7 млн рублей.

Ранее сайт «Страсти» пообщался с кинокритиками и выяснил, какой получилась новая экранизация бессмертного романа Булгакова. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что кинокритик Эмилия Деменцова не стала скрывать мнения об игре Юлии Снигирь в «Мастере и Маргарите».