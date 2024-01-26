Сюжет новой версии «Мастера и Маргариты»: отличие от оригинала, плюсы и минусы

Действие нового фильма «Мастер и Маргарита» разворачивается в 30-е годы в коммунистической Москве будущего – той, которую в то время так хотели построить. Это своего рода утопия, в которой появляется некий писатель (Евгений Цыганов), написавший пьесу о Понтии Пилате и Иисусе Христе для общества, где процветает атеизм. Он готовится представить спектакль жителям столицы, когда перед самой премьерой его отменяют, а самого автора отчитывают на заседании МАССОЛИТа. После этого главный герой буквально оказывается на грани самоубийства, но его спасает таинственная незнакомка, в которую он влюбляется с первого взгляда. Ею оказывается замужняя москвичка Маргарита (Юлия Снигирь), которая подталкивает своего нового знакомого на написание нового романа о прибытии Сатаны и его свиты в России.

Главная особенность новой адаптации – ее же и проклятие. Одни называют этот сценарный ход гениальным, другие же – полной бессмыслицей, в которой легко запутаться. Речь о нескольких реальностях, в которых происходит действие. В романе читатель наблюдает только прошлое – история о Понтии Пилате – и настоящее, в котором Москву навещает Воланд с приспешниками. В новом фильме же предлагается иной расклад событий. Сценаристы представили приключения Сатаны, как вымысел Мастера. И таким образом в фильме довольно умело смешивается реальность и фантазии безымянного писателя. И если в начале киноленты довольно легко уследить за переходами, то уже к середине зритель, словно сам Мастер, начинает сходить с ума и путать вымысел и жизнь.

Что же касается основных сюжетных поворотов, то они все сохранены в экранизации. Здесь и Аннушка с пролитым маслом, и заселение нечисти в «нехорошую квартиру» директора театра Варьете Лиходеева (запойного героя довольно иронично воплотил Марат Башаров), и сеанс черной магии Воланда, и, конечно, бал Сатаны. Только вот, как мы понимаем, на самом деле ничего этого не происходило. И даже горящая Москва в финале после погрома, устроенного котом Бегемотом, является лишь частью романа Мастера, который он дописывает в психушке, чтобы Маргарита его прочитала перед самоубийством.

Во время просмотра мы отметили, что в три часа режиссер попытался уместить все, и в каком-то смысле у него это получилось. Пусть и не до конца. Например, ради большего раскрытия любовной линии Мастера и Маргариты, которая в фильме вышла на первый план, в отличие от оригинала, пришлось забрать практически все экранное время Бегемота. Но оно и к лучшему, так как компьютерный кот, сделанный по прототипу реального Мейн-куна, выглядит, скажет мягко, не очень хорошо. Хотя с другой стороны, лучше переодетого в кошачий костюм артиста.

Также в свите Воланда выделяется – в самом плохом смысле этого слова – Азазелло. Демон безводных мест в исполнении Алексея Розина вышел неким бандитом из 90-х. Как герой он не раскрывается, да и не интересен вовсе. Играет роль «вышибалы» Сатаны. Но это, конечно, совсем не то, что было у Булгакова.

А вот вторая часть компании нечисти вышла на «ура». Вампирша (Полина Ауг) – это смесь сексуальности и опасности. А Коровьев (Юрий Колокольников) – олицетворение беспредела и хаоса. Некий российский Джокер, который значительно разбавляет атмосферу фильма. Иногда при просмотре создается впечатление, что актер переигрывает, но как будто в его случае подобное допускается – сам персонаж требует некоего перебора.

Если уж заговорили о плюсах, то стоит отметить попадание в десятку при подборе актера на Воланда. Не секрет, что многие сомневались, якобы немецкий артист Аугуст Диль не сможет стать настоящим Сатаной. Даже когда появились первые кадры, в Сети появлялись отзывы, в которых люди возмущались, мол, совсем не тот. Однако если кого-то и выделять в фильме, так это именно Аугуста. Только ради такого идеального Воланда можно закрыть глаза на многие недочеты, в том числе на немного циничного и порой откровенно скучного Мастера. Актер смог прочувствовать своего персонажа и выдать злодея, в которого по-настоящему влюбляешься (хотя трудно его считать именно отрицательным персонажем). Он осознает свою силу, власть над другими. Ему не нужно ничего разрушать, так как он знает – люди сами способны все уничтожить, стоит их лишь немного подтолкнуть. Воланд Диля – это статный, интересный, колоритный герой, который как бы смотрит на всех свысока, наблюдая со своего трона за тем, как деньги, похоть и пороки губят народ. Чего стоит только сцена, в которой Воланд, развалившись на диване, беседует с Мастером, когда к нему в квартиру начинают вламываться, прознав о романе. Одним взглядом Сатана подсказывает писателю сжечь свое творение и с хладнокровным упоением смотрит на панику автора.

К слову, по задумке авторов, Воланд существует и в мире фантазий Мастера, и в жизни. Причем иногда профессор из Германии – а именно так он и представился писателю при первой встрече – как будто сам управляет реальностями. Вот он обычный человек, а через секунду уже рассказывает о личной встрече с Понтием Пилатом. Из-за этого у зрителя происходит путаница. Однако не стоит забывать, что в такие моменты сам Мастер, как правило, не в себе, а мы видим историю по большей степени именно его глазами.

Хороша и Маргарита в фильме. Юлия Снигирь, соглашаясь на роль, знала, что многие будут не согласны с тем, что именно она сыграла эту героиню. Но в целом, в отличие от своего мужа, у нее все получилось хорошо. Маргарита в фильме не просто муза писателя, а его помощница, даже редактор, опора и защита. Именно она решает разобраться с критиком Латунским, опозорившим Мастера, в то время как сам ее возлюбленный не предпринимает попыток, чтобы защитить свое имя. Снигирь хороша и в плане игры, и в плане внешности. В последней части фильма она снимается без одежды, и это не выглядит вульгарно. Конечно, во многом это заслуга и режиссера, ведь не каждый сможет увидеть эстетику в голой ведьме на метле. У Локшина получилось.

Однако если главная героиня вышла удачной в новой экранизации, то вот ее партнер понравится не каждому. И здесь вопросы вовсе не к Цыганову, а скорее к тому Мастеру, которого изначально прописали в сценарии. В писателе угадывается сам Михаил Булгаков, но это не идет ему на пользу. Ему не веришь и, откровенно говоря, не сочувствуешь. Хотя все сцены с Юлией Снигирь у Евгения Цыганова потрясающие. Сразу видна химия, которая бывает только у людей, которые действительно любят друг друга (актеры в реальной жизни женаты – прим. «Страсти»). Но на фоне харизматичного Воланда Мастер уходит на второй план, а иногда и на третий. Даже его самоубийство не вызывает практически никаких эмоций, и это огромный просчет. Авторы попытались переписать героя, добавить ему новых черт, но по итогу это все вылилось в недо-Мастера и недо-Булгакова.

Новая экранизация «Мастера и Маргариты» - это действительно хорошая попытка перенести культовое произведение на экраны. Как бы сказал Мастер: «Была проделана большая работа». В первую очередь, эта версия красива. На протяжении всего просмотра зритель наслаждается картиной, дорогими спецэффектами и образами героев. Возможно, как раз погоня за визуальной составляющей помешала добавить чуть больше глубинного смысла киноленте. Все-таки по проблематике лента сильно проигрывает и оригиналу, и даже сериалу 19-летней давности. Фильм Локшина – это и «Мастер и Маргарита», и не он вовсе одновременно. Версия однозначно заслуживает внимания. Но а принимать ее или нет – каждый для себя решает сам.