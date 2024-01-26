Лучшая экранизация или полный провал: какой получилась новая версия «Мастера и Маргариты»
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Спустя 19 лет в российском киносообществе вновь решили попытать счастье и экранизировать культовый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Создатели не побоялись ни критики поклонников произведения, ни проклятия, которое, по слухам, должно настигнуть непременно каждого, кто свяжется с историей о Сатане в Москве, и в январе 2024 года представили новую и совершено непохожую на предыдущие версию. Что из этого вышло – прекрасный фильм или нелепая попытка сделать что-то стоящее – рассказывает портал «Страсти». Мы одними из первых оценили кинокартину, пообщались с актерами, снявшимися в ней, кинокритиками, а также узнали мнение зрителей.
Три версии «Мастера и Маргариты»: кто пытался экранизировать роман Булгакова и что из этого вышло
Первым из отечественных режиссеров свой взгляд на «Мастера и Маргариту» представил Юрий Кара. В 1994 году он снял фильм с культовым актерским составом. К проекту Юрия присоединились Анастасия Вертинская, Николай Бурляев, Валентин Гафт, Сергей Гармаш. Несмотря на то, что экранизация была снята в конце 90-х, ее первый, но закрытый показ состоялся в 2006 году. В широком доступе кинокартина появилась лишь в 2011 году. Поговаривают, у режиссера был конфликт с продюсером по поводу длительности фильма. Кроме того, у Юрия возникли разногласия с потомком Михаила Булгакова из-за авторских прав. Все это помешало своевременной демонстрации фильма.
Версия Юрия является отступлением от романа Михаила Булгакова. В экранизации 1994 года отсутствуют многие сюжетные линии и смыслообразующие диалоги. Однако даже это не помешало фильму Кары в 2012 году получить «Золотого орла».
«Экранизация Юрия Кары была публицистичной, резкой, политизированной», — сообщил азербайджанский режиссер Тарлан Расулов изданию «Страсти».
Пока фильм Юрия ждал своего часа, в 2005 году вышел сериал, который на долгие годы стал эталонной экранизацией романа. Речь идет про 10-серийный проект Владимира Бортко, в котором снялись Анна Ковальчук, Алекcандр Галибин, Олег Басилашвили, Сергей Безруков и Владислав Галкин.
По задумке Булгакова, «Мастер и Маргарита» — роман в романе: в произведении действие происходит как в Москве 30-х годов, так и в древнем городе Ершалаиме. И сериалу Бортко удалось сохранить авторскую идею: в его экранизации два сюжетных пласта умело объединены. Кроме того, сериал Владимира стал дословным пересказом «Мастера и Маргариты». Режиссер сумел понять булгаковский замысел, расставить смысловые акценты и создать киноиллюстрацию романа. Вот почему его сериал является хорошим подспорьем для тех, кто хочет освежить в памяти «Мастера и Маргариту», не читая книгу.
Еще одним плюсом проекта Бортко стало его музыкальное сопровождение. Для данной экранизации Игорь Корнелюк написал более 60 композиций. По словам Игоря, работа над созданием музыки заняла у него год. На фоне всех творений композитора особенно выделяется вальс «Великий бал у Сатаны», который спустя годы продолжает удивлять своей таинственностью и торжественностью.
«Я могу сказать, что весь этот год я жил в состоянии марафонца, который бежит длинную дистанцию, но должен бежать как спринтер, потому что объемы большие», — цитирует «Тихоокеанская звезда» архивное интервью композитора.
Оценив достоинства сериала, литературоведы и зрители с восторгом приняли работу Бортко. Вот почему в 2006 году он получил «ТЭФИ» за лучшую режиссуру.
«Сериал Владимира Бортко был очень аккуратным, отфильтрованным и стремящимся буквально воспроизвести написанное автором», — высказался режиссер Тарлан Расулов.
Спустя годы Михаил Локшин решил снять свою версию романа. В январе 2024 года состоялась премьера «Мастера и Маргариты», которая стала самым обсуждаемым событием. И это вовсе не удивительно: даже двухминутный трейлер поражает дорогими спецэффектами, красочными костюмами и актерским составом. Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Марат Башаров, Полина Ауг вместе с режиссером показали новое прочтение бессмертного произведения. А насколько их задумка оказалась успешной, предлагаем разобраться вместе с нами!
Как создавался новый фильм «Мастер и Маргарита» 2024
Сценарий новой экранизации «Мастера и Маргариты» в некотором смысле повторил судьбу романа. Конечно, ему не пришлось пролежать в столе, как оригиналу, много лет, но работа над ним действительно долго не складывалась. В кулуарах ходили разговоры, что фильма не будет в принципе. Однако сменив двух режиссеров, названия, а также актерский состав, кинолента получила шанс на то, чтобы все-таки дойти до зрителей.
Впервые о том, что в России вновь собираются браться за произведение Булгакова, заговорили в 2018 году на питчинге «Фонда кино». Премьеру назначили на 2021 год, а режиссером должен был выступить Николай Лебедев, уже зарекомендовавший себя фильмами «Легенда №17» и «Экипаж». Поставщик точно видел Воланда в исполнении Олега Меньшикова, а Маргаритой хотел сделать Ольгу Куриленко. Но на этапе производства возникли первые проблемы, связанные с пандемией и недостатком бюджета, и Лебедев покинул свое кресло, занявшись съемками «Нюрнберга». Он вышел на экраны в прошлом году.
Время шло, а готовый сценарий «Мастера и Маргариты» по-прежнему оставался не востребован. Работа возобновилась только после прихода Михаила Локшина, известного по фильму «Серебряные коньки»: был окончательно утвержден каст и вновь запущено производство. Съемки велись настолько активно, что картину собирались выпустить еще в январе 2023 года. Однако возникла очередная проблема. Авторы не могли получить деньги на графику, да и не были закончены эпизоды с «библейской» частью.
Также одной из основных трудностей было название новой версии. Изначально было решено ничего не менять, но Локшин, занявший режиссерское кресло, захотел обособиться от романа и предложил переименовать фильм в «Воланда». Впрочем, вскоре после этого кинематографист передумал. При монтаже он осознал, что ключевая линия все-таки посвящена Мастеру и Маргарите, а вовсе не Сатане.
В итоге выпустить экранизацию удалось только в январе 2024 года, потратив на нее 1,2 млрд рублей, по данным ТАСС. Удалось обойти проклятие? Спорный вопрос, ведь картина только стартовала в прокате, и все еще может быть впереди.
Сюжет новой версии «Мастера и Маргариты»: отличие от оригинала, плюсы и минусы
Действие нового фильма «Мастер и Маргарита» разворачивается в 30-е годы в коммунистической Москве будущего – той, которую в то время так хотели построить. Это своего рода утопия, в которой появляется некий писатель (Евгений Цыганов), написавший пьесу о Понтии Пилате и Иисусе Христе для общества, где процветает атеизм. Он готовится представить спектакль жителям столицы, когда перед самой премьерой его отменяют, а самого автора отчитывают на заседании МАССОЛИТа. После этого главный герой буквально оказывается на грани самоубийства, но его спасает таинственная незнакомка, в которую он влюбляется с первого взгляда. Ею оказывается замужняя москвичка Маргарита (Юлия Снигирь), которая подталкивает своего нового знакомого на написание нового романа о прибытии Сатаны и его свиты в России.
Главная особенность новой адаптации – ее же и проклятие. Одни называют этот сценарный ход гениальным, другие же – полной бессмыслицей, в которой легко запутаться. Речь о нескольких реальностях, в которых происходит действие. В романе читатель наблюдает только прошлое – история о Понтии Пилате – и настоящее, в котором Москву навещает Воланд с приспешниками. В новом фильме же предлагается иной расклад событий. Сценаристы представили приключения Сатаны, как вымысел Мастера. И таким образом в фильме довольно умело смешивается реальность и фантазии безымянного писателя. И если в начале киноленты довольно легко уследить за переходами, то уже к середине зритель, словно сам Мастер, начинает сходить с ума и путать вымысел и жизнь.
Что же касается основных сюжетных поворотов, то они все сохранены в экранизации. Здесь и Аннушка с пролитым маслом, и заселение нечисти в «нехорошую квартиру» директора театра Варьете Лиходеева (запойного героя довольно иронично воплотил Марат Башаров), и сеанс черной магии Воланда, и, конечно, бал Сатаны. Только вот, как мы понимаем, на самом деле ничего этого не происходило. И даже горящая Москва в финале после погрома, устроенного котом Бегемотом, является лишь частью романа Мастера, который он дописывает в психушке, чтобы Маргарита его прочитала перед самоубийством.
Во время просмотра мы отметили, что в три часа режиссер попытался уместить все, и в каком-то смысле у него это получилось. Пусть и не до конца. Например, ради большего раскрытия любовной линии Мастера и Маргариты, которая в фильме вышла на первый план, в отличие от оригинала, пришлось забрать практически все экранное время Бегемота. Но оно и к лучшему, так как компьютерный кот, сделанный по прототипу реального Мейн-куна, выглядит, скажет мягко, не очень хорошо. Хотя с другой стороны, лучше переодетого в кошачий костюм артиста.
Также в свите Воланда выделяется – в самом плохом смысле этого слова – Азазелло. Демон безводных мест в исполнении Алексея Розина вышел неким бандитом из 90-х. Как герой он не раскрывается, да и не интересен вовсе. Играет роль «вышибалы» Сатаны. Но это, конечно, совсем не то, что было у Булгакова.
А вот вторая часть компании нечисти вышла на «ура». Вампирша (Полина Ауг) – это смесь сексуальности и опасности. А Коровьев (Юрий Колокольников) – олицетворение беспредела и хаоса. Некий российский Джокер, который значительно разбавляет атмосферу фильма. Иногда при просмотре создается впечатление, что актер переигрывает, но как будто в его случае подобное допускается – сам персонаж требует некоего перебора.
Если уж заговорили о плюсах, то стоит отметить попадание в десятку при подборе актера на Воланда. Не секрет, что многие сомневались, якобы немецкий артист Аугуст Диль не сможет стать настоящим Сатаной. Даже когда появились первые кадры, в Сети появлялись отзывы, в которых люди возмущались, мол, совсем не тот. Однако если кого-то и выделять в фильме, так это именно Аугуста. Только ради такого идеального Воланда можно закрыть глаза на многие недочеты, в том числе на немного циничного и порой откровенно скучного Мастера. Актер смог прочувствовать своего персонажа и выдать злодея, в которого по-настоящему влюбляешься (хотя трудно его считать именно отрицательным персонажем). Он осознает свою силу, власть над другими. Ему не нужно ничего разрушать, так как он знает – люди сами способны все уничтожить, стоит их лишь немного подтолкнуть. Воланд Диля – это статный, интересный, колоритный герой, который как бы смотрит на всех свысока, наблюдая со своего трона за тем, как деньги, похоть и пороки губят народ. Чего стоит только сцена, в которой Воланд, развалившись на диване, беседует с Мастером, когда к нему в квартиру начинают вламываться, прознав о романе. Одним взглядом Сатана подсказывает писателю сжечь свое творение и с хладнокровным упоением смотрит на панику автора.
К слову, по задумке авторов, Воланд существует и в мире фантазий Мастера, и в жизни. Причем иногда профессор из Германии – а именно так он и представился писателю при первой встрече – как будто сам управляет реальностями. Вот он обычный человек, а через секунду уже рассказывает о личной встрече с Понтием Пилатом. Из-за этого у зрителя происходит путаница. Однако не стоит забывать, что в такие моменты сам Мастер, как правило, не в себе, а мы видим историю по большей степени именно его глазами.
Хороша и Маргарита в фильме. Юлия Снигирь, соглашаясь на роль, знала, что многие будут не согласны с тем, что именно она сыграла эту героиню. Но в целом, в отличие от своего мужа, у нее все получилось хорошо. Маргарита в фильме не просто муза писателя, а его помощница, даже редактор, опора и защита. Именно она решает разобраться с критиком Латунским, опозорившим Мастера, в то время как сам ее возлюбленный не предпринимает попыток, чтобы защитить свое имя. Снигирь хороша и в плане игры, и в плане внешности. В последней части фильма она снимается без одежды, и это не выглядит вульгарно. Конечно, во многом это заслуга и режиссера, ведь не каждый сможет увидеть эстетику в голой ведьме на метле. У Локшина получилось.
Однако если главная героиня вышла удачной в новой экранизации, то вот ее партнер понравится не каждому. И здесь вопросы вовсе не к Цыганову, а скорее к тому Мастеру, которого изначально прописали в сценарии. В писателе угадывается сам Михаил Булгаков, но это не идет ему на пользу. Ему не веришь и, откровенно говоря, не сочувствуешь. Хотя все сцены с Юлией Снигирь у Евгения Цыганова потрясающие. Сразу видна химия, которая бывает только у людей, которые действительно любят друг друга (актеры в реальной жизни женаты – прим. «Страсти»). Но на фоне харизматичного Воланда Мастер уходит на второй план, а иногда и на третий. Даже его самоубийство не вызывает практически никаких эмоций, и это огромный просчет. Авторы попытались переписать героя, добавить ему новых черт, но по итогу это все вылилось в недо-Мастера и недо-Булгакова.
Новая экранизация «Мастера и Маргариты» - это действительно хорошая попытка перенести культовое произведение на экраны. Как бы сказал Мастер: «Была проделана большая работа». В первую очередь, эта версия красива. На протяжении всего просмотра зритель наслаждается картиной, дорогими спецэффектами и образами героев. Возможно, как раз погоня за визуальной составляющей помешала добавить чуть больше глубинного смысла киноленте. Все-таки по проблематике лента сильно проигрывает и оригиналу, и даже сериалу 19-летней давности. Фильм Локшина – это и «Мастер и Маргарита», и не он вовсе одновременно. Версия однозначно заслуживает внимания. Но а принимать ее или нет – каждый для себя решает сам.
Актеры «Мастера и Маргариты» о новой экранизации романа
Экранизация любого культового произведения – это огромный риск, и команда нового фильма «Мастер и Маргарита» это прекрасно понимала. Портал «Страсти» пообщался с актерами из каста и узнал, какое у них мнение о новой версии и своих ролях.
Евгений Цыганов - Мастер
— Что такое ключ к роману «Мастер и Маргарита», который не дописал Булгаков? Его ищут сильнейшие умы много лет. У меня его нет. Наверное, Михаил Локшин попытался этот ключ найти. Он действительно серьезно проработал все версии произведения, биографию писателя. Многое вошло в фильм. Но многое и не вошло. Что касается меня, я играл того героя, который был описан в сценарии.
Алексей Гуськов – барон Майгель
— Я думаю, что будут еще экранизации «Мастера и Маргариты». В это же фильме Мастер стоит перед выбором: черное или белое, любовь или большая не любовь? Мой персонаж Мейгель уже давно ответил себе на этот вопрос и выбрал конформизм.
Юлия Снигирь – Маргарита
— Если бы можно было быть абсолютно счастливой, то, сыграв свою любимую героиню, а бы такой и была. Но это, наверное, невозможно. Я все равно волнуюсь, так как осталась рефлексия на тему, что ты не успела дать этому персонажу. Каждый раз хочется все заново начать, потому что человек развивается, растет, появляются новые обстоятельства. В этом смысле театр лучше кино.
Леонид Ярмольник – доктор Стравинский
— Фильм снимался давно. Дело в том, что он невероятно современен по технологиям, которые делаются не в один день. Постпродакш был очень длинным, кропотливым, сложным. Именно это, кроме артистов и замечательного режиссера, должно произвести впечатление на зрителей. В первую очередь эта экранизация отличается от предыдущих тем, что играют другие артисты, это делал другой режиссер и, безусловно, с современными технологиями.
Мнение кинокритиков и азербайджанского режиссера о «Мастере и Маргарите» 2024
«Мастер и Маргарита» — это итоговый роман Михаила Булгакова. В нем писатель поднял многие темы, которые до сих пор являются актуальными. Люди по-прежнему сталкиваются с проблемой нравственного выбора и зачастую, как это было в романе, не могут устоять перед соблазнами. Вот почему для публики любое обращение к произведению будет полезным. По мнению кинокритика Романа Григорьева, фильм Локшина не раз заставит зрителя «потянуться за книжкой» и задуматься над вечными вопросами.
«Что получится из фильма 2024 года — пока говорить сложно. В любом случае, я приветствую любую экранизацию романа. Кто-то посмотрит, потянется за книжкой, о чем-то подумает», — высказался Григорьев.
Такого же мнения придерживается кино- и театральный критик Эмилия Деменцова. Эксперт убеждена, что режиссеры будут еще не раз обращаться к произведению Булгакова.
«К «Мастеру и Маргарите» не перестанут обращаться, и каждое приближение к познанию сути этого романа будет неполным и вызывать волны критики. Но чем больше будет этих обращений, тем больший объем обретет роман в зрительско-читательском восприятии», — высказалась Деменцова.
При этом Эмилия подчеркнула, что фильм Локшина — это вольная интерпретация произведения. В нем Михаил сделал особый акцент на внешнюю составляющую, внедрив красочные спецэффекты. Вот почему смысловой пласт экранизации проигрывает задумке романа.
«Роман Булгакова распрямили в смысловом и стилистическом плане, превратили его в фильм-фэнтези. По отношению к роману это кино вызывает много вопросов и неприятия. По отношению к зрителю – оно честно», — пояснила Деменцова.
Эмилия считает, что новая экранизация — это качественный кинопродукт. По ее мнению, фильм способен зацепить не только своей красочностью, но и нестандартной находкой. Речь идет про приглашение на роль Воланда Аугуста Диля. Как правило, Сатану играют более возрастные актеры. Например, Олегу Басилашвили было за 60, когда он появился в сериале 2005 года в образе Воланда.
«Обычно Воланда видят возрастным персонажем с сединами (Гафт, Басилашвили…), хотя по тексту ему за сорок. Но зло – вечно. И Диль передал с экрана, с одной стороны, инфернальность, с другой – заурядность, ту самую «банальность зла»», — высказалась кинокритик.
При этом Эмилия раскритиковала актерскую игру Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. По мнению эксперта, их дуэт не был выразительным. Кроме того, они не добавили сюжетной линии Мастера и Маргариты ничего нового. «Все убедительно, но бледно», — резюмировала Деменцова.
Фильму Локшина не удалось избежать сравнений с сериалом Бортко. И в этом случае Эмилия непреклонна. По мнению эксперта, проект 2024 года удачнее предыдущих киноопытов, поскольку он «не претендует на то, чтобы встать вровень с романом».
Подводя итоги, азербайджанский режиссер Тарлан Расулов заявил, что «Мастер и Маргарита» 2024 года — это «булгаковский аттракцион на романе». При этом он, как и Эмилия, подчеркнул упрощенную трактовку образов и отступления от замысла Булгакова. Вот почему Тарлан убежден, что проект Локшина — досуговый фильм, который вряд ли захочется пересматривать.
«Российский фильм 2024 года – это добротное приключенческое кино для самой широкой аудитории. Киноверсия не нанесет урон бессмертному роману, но сама вряд ли станет фильмом, который захочется пересматривать. Это досуговый фильм, который имеет все шансы сделать хорошую кассу. Как продюсерский проект — это хорошая затея, как режиссерский – вопрос», — резюмировал Тарлан.
Мнение зрителей о новом фильме «Мастер и Маргарита»
Новая экранизация романа Булгакова вышла в широкий прокат только 25 января, но уже многие зрители успели ее оценить. Мнения у всех довольно разные. У сервиса «Кинопоиск» фильм получил вполне высокую оценку – 8. Обычные же люди оценили кинокартину немного хуже. Например, вот какой отзыв оставил пользователь на портале «Кино-театр.ру».
«Отвратительное ощущение после просмотра фильма. Жаль потраченных денег и времени. Ушли с мужем за 20 минут до конца. И мы были не одни такие в зале. Зачем этот фильм назвали «Мастером и Маргаритой»? Что там осталось кроме наименования персонажей? Что за вакханалия творилась?!».
Согласен с ним и другой зритель, посмотревший фильм.
«Ну, зайдет ли фильм тинейджерам - это важно скорее для окупаемости, чем для того, будут ли фильм вспоминать в будущем. С появлением компьютерной графики тинейджеры внезапно стали важной самостоятельной группой зрителей, влияющей на кассовые сборы».
Есть и другие мнения. Вот, например, вполне нейтральный комментарий.
«В общем если без спойлеров - это не «Мастер и Маргарита» в привычном понимании от слова совсем. Но это даже скорее плюс чем минус, новая адаптация романа имеет право на существование. Особенно в стиле нуар и декорациях из «Атомик харт».
Впрочем, положительных откликов тоже немало. Так, многие оценивают общую картинку и игру актерского состава.
«Отличный фильм. Хотя, честно, не ожидал. Эмоции прыгали во время просмотра, то нравилось, то нет, но по итогу остался доволен. Может, это и не лучшая экранизация, но она лучшая из тех, что были сделаны ранее – это точно».
Фильм «Мастер и Маргарита» уже сейчас стал главной новинкой начала 2024 года. На него делаются большие ставки. Однако сумеет ли он не забыться спустя пару месяцев, станет известно лишь через время. А пока следим за стремительно увеличивающимися кассовыми сборами.
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