«Скучать не придется»: кинокритик высказалась о новом фильме «Мастер и Маргарита»

Кинокритик Эмилия Деменцова не стала скрывать мнения об игре Юлии Снигирь в «Мастере и Маргарите». Искусствовед поделилась мнением в беседе с изданием «Страсти».

Эмилия считает, что новая экранизация — это качественный кинопродукт. По ее мнению, фильм способен зацепить не только своей красочностью, но и нестандартной находкой. Речь идет про приглашение на роль Воланда Аугуста Диля. Как правило, Сатану играют более возрастные актеры. Например, Олегу Басилашвили было за 60, когда он появился в сериале 2005 года в образе Воланда.

«Обычно Воланда видят возрастным персонажем с сединами (Гафт, Басилашвили…), хотя по тексту ему за сорок. Но зло – вечно. И Диль передал с экрана, с одной стороны, инфернальность, с другой – заурядность, ту самую «банальность зла»», — высказалась кинокритик.

При этом Эмилия раскритиковала актерскую игру Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. По мнению эксперта, их дуэт не был выразительным. Кроме того, они не добавили сюжетной линии Мастера и Маргариты ничего нового.

«Дуэт Снигирь-Цыганов получился не слишком выразительным, ожидаемым, хрестоматийным. Все убедительно, но бледно. Чего не скажешь о пестрых театральных дивертисментах, аттракционах и эпизодах фильма, в бешеной веренице которых скучать не придется», — высказалась. Деменцова.

Фильму Михаила Локшина не удалось избежать сравнений с сериалом Владимира Бортко. И в этом случае Эмилия непреклонна. По мнению эксперта, проект 2024 года удачнее предыдущих киноопытов, поскольку он «не претендует на то, чтобы встать вровень с романом».

«Кастинг был крайне и крайне сомнительным. Тогда не оказалось ни авторского булгаковского, ни авторского режиссерского прочтения. Тот сериальный проект, несмотря на дежурную «ТЭФИ», был очень неловким, блеклым и во многих смыслах кондовым. Без откровений, без интересных актерских или стилистических находок. Экранизация получилось такой, какой был в ней кот Бегемот, – игрушечной», — резюмировала Эмилия.

Полное расследование издания «Страсти» о новой версии «Мастера и Маргариты» читайте здесь.