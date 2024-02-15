Филиппа Киркорова упрекнули за выбор песни для выступления в ДНР

Против Филиппа Киркорова запустили обвинения за исполнение хита украинской певицы. Об этом сообщает Telegram-канал Честное мнение с Юлией Скубаевой.

В феврале 2024 года стало известно о том, что Киркоров отправился в ДНР и выступил перед раненными бойцами с песней «Снег». Данная композиция принадлежит украинской певице Ирине Билык. Журналистка Юлия Скубаева осудила поступок артиста.

«Хорошо, что спел не гимн Украины. Но он привез гуманитарку, поэтому мы опять поймем и простим», — высказалась Юлия.

По информации источника, Ирина известна провокационными высказываниями в адрес России.

Ранее певица Лада Дэнс запустила волну поддержки после «отмены» Филиппа Киркорова. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что певица Клава Кока и ее возлюбленный сняли квартиру в Париже за 200 евро в сутки. Знаменитость уже несколько месяцев состоит в отношениях с победителем шоу «Сердце Клавы».