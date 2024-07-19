Филиппа Киркорова осудили за пародию его дочери на скандал с «розовой кофточкой»

Филипп Киркоров подвергся критике из-за пародии его дочери на знаменитый скандал с журналисткой в «розовой кофточке».

12-летняя Алла-Виктория поделилась в социальных сетях видео, где она перевоплотилась в своего звездного отца. Девочка постаралась создать реалистичный образ, нарисовав при этом фломастером усы и бороду. Она также подвела черным карандашом вокруг глаз, как у папы.

Дочь Киркорова напомнила об одной из самых скандальных выходок Киркорова. Алла-Виктория включила запись «Розовая кофточка», где Филипп оскорбляет журналистку, и попыталась полностью скопировать его, не исключая и жесткие ругательства. Такой необдуманный поступок осудил обозреватель Царьграда Александр Бабицкий.

«Это дети, выросшие в роскоши, где лишь скандалы и хайп ради саморекламы и денег. Этот случай с дочерью Киркорова, которая "вжилась" в образ отца именно в момент проявления его худших "звездных качеств" - скандала с журналисткой Ароян и "розовой кофточкой" значит, что девочка знает об этой истории и дома ее убедили, что так вести себя это "прикольно" и выгодно. И Алла-Виктория уже репетирует...», — комментирует Александр.

Однако поклонники артиста также не оценили ролик его дочери.

Недавно мы писали о том, что певец Филипп Киркоров отправил своих детей в школу ОАЭ с воспитательной целью.

Также сообщалось, что родители артистки Юлии Ковальчук покинули Россию вслед за дочерью.