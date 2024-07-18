57-летний певец Филипп Киркоров отправил детей в школу ОАЭ с воспитательной целью. Об этом сообщает Kp.ru.

Не так давно стало известно, что певец отправил сына и дочь на обучение в зарубежную школу. Поговаривали, Филипп хочет избежать повышенного внимания к наследникам. По информации источника, также звездный отец хочет, чтобы Мартин и Алла-Виктория получили должное воспитание: вдали от России они — не дети звездного отца, а обычные школьники.

Известно, что наследники Киркорова учились в Swiss International Scientific School в Дубае. Школа славится суровой дисциплиной. Обучение проходит по программе международного бакалавриата IB. Основной язык — английский, второй по выбору — французский или немецкий. Также до девятого класса школьники изучают арабский. После уроков ученики ходят на кружки и занятия по профориентации.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров платит 11 млн рублей в год за обучение детей в школе в Дубае. Подробности читайте в этой новости.

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