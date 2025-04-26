Филипп Киркоров «загорелся» во время выступления в Петербурге: подробности

Народный артист Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в БКЗ «Октябрьский». Во время концерта на исполнителе хита «Цвет настроения синий» загорелась куртка.

Поп-король пытался спуститься к зрителям на большой конструкции в виде микрофона с фейерверками из-за спины. Внезапно у артиста загорелась одежда.

Киркоров несколько раз сказал фанатам, что обжегся и ушел за кулисы, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После экс-супруг Примадонны снова вышел на сцену и сказал зрителям, что чувствует себя нормально. Фанаты сразу же зааплодировали кумиру.

Напомним, перед концертом в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров потратил два миллиона рублей на игрушки, купленные в магазине аэропорта «Пулково». Артист приобрел черную пантеру, енота и варана.

Ранее мы писали, что певец выступил на 40-й день со смерти отца. Он изначально не стал отменять выступление и посвятил его покойному родителю.