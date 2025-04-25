Филипп Киркоров потратил два миллиона на игрушки перед концертом в Петербурге

Певец Филипп Киркоров потратил два миллиона рублей на игрушки, купленные в магазине аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Артист приобрел черную пантеру, енота и варана.

Об этом сообщил StarHit.

Прилетев в Петербург, Киркоров первым делом зашел в магазин игрушек. Его привлекла большая черная кошка – певец решил, что она должна стоять дома. Игрушка стоила 1,5 млн рублей.

Также певца привлек енот за 240 тысяч. Эту игрушку Киркоров решил подарить певице Севиль – в прошлом году она победил в шоу «Маска», выступая в образе этого животного.

Киркоров не смог не купить стразированного варана – дочь певца Алла-Виктория без ума от ящериц. Игрушка обошлась в 240 тысяч, цена удивила артиста.

Певец даст в Петербурге два концерта. Артист не отменил выступления, несмотря на то, что 26 апреля будет сороковой день после смерти отца.