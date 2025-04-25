«Я долго думал»: Филипп Киркоров не отменил концерт на сороковой день после смерти отца

Певец Филипп Киркоров не стал отменять концерт на сороковой день после смерти отца. Он решил посвятить выступление родителям и, в частности, отцу.

Об этом узнал сайт 78.ru.

«Я долго думал: может быть, отменить концерт?» - начал Киркоров.

Певец вспомнил: умершая в день его рождения мама просила, чтобы это не было траурным днем.

«Папа чувствовал, что он уходит, он говорил: «Даже если будут похороны, пусть звучат мои весёлые песни, жизнь продолжается, живи во имя моей памяти», - поделился музыкант.

Киркоров заявил, что продолжает дело отца – его так воспитали.

«Эти концерты я посвящаю родителям и в первую очередь отцу», - объяснил артист.

Ранее он обратился к Бедросу Киркорову на 9-й день после смерти. Он выражал надежду, что отец «на ручках у Бога» и ему «очень хорошо».