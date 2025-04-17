«Это мой счет за три года»: Водонаева раскрыла стоимость своей идеальной улыбки

Блогерша Алена Водонаева рассказала, сколько денег потратила, чтобы добиться идеальной улыбки. Оказалось, что стоматологу она отдала почти 6 млн рублей.

В личном блоге Алена опубликовала чек после оплаты услуг специалиста. Она рассказала, что занималась лечением зубов на протяжении трех лет. По словам Водонаевой, впервые к врачу она пришла в марте 2022 года и только в апреле 2025 года удалось решить все ее проблемы.

«Сегодня мы поставили точку в этой долгой работе. Это мой счет за три года. Почти шесть миллионов рублей. Я больше не целуюсь по любви», - призналась блогерша.

Как выяснилось, так долго Алена исправляла неправильный прикус. Чтобы справиться с этой проблемой, ей пришлось соблюдать рекомендации врачей, часто ходить к стоматологу и отказываться от твердой пищи. Водонаева отметила, что успела сильно соскучиться по мясу.

Напомним, что в начале марта Алене понадобилась медицинская помощь после применения тепловой пушки. Она попала в больницу с проблемами с дыханием. В клинике звезда реалити провела полдня, после чего вернулась домой.

Ранее Алена Водонаева ответила на обвинения в дискриминации полных людей.