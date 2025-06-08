«Когда мне стало совсем плохо, затащили куда надо»: Филипп Киркоров рассказал о восстановлении после травмы

Певец Филипп Киркоров впервые вышел в свет после новости о проблемах со здоровьем. Артист посетил «Премию МУЗ-ТВ 2025. Легенда» и раскрыл, кто помог ему восстановиться после травмы, передает The Voice.

7 июня на сцене «Live Арены» состоялась юбилейная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Всеобщее внимание привлек Филипп Киркоров, впервые появившийся на публике после недавней травмы. Выступая со цены, исполнитель хита «Цвет настроения синий» поблагодарил Сергея Лазарева и всех, кто не бросил его в беде, и рассказал о своем состоянии здоровья.

«Сережа, спасибо, что ты первый откликнулся, вместе с Яной Рудковской и Тимуром Хайдаровым, Викой Шеляговой, Андрюшей Малаховым, которые просто поняли и почуяли неладное. И когда мне совсем стало плохо, вот они меня затащили туда, куда надо было, чтобы привести все в порядок. И сегодня я снова в строю, готовлюсь к традиционному летнему туру!» — высказался Филипп Киркоров.

Напомним, певец получил ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Филипп Киркоров не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что полностью восстановился после полученной на концерте травмы: «Меня поставили на ноги».