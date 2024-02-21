Филипп Киркоров выплатил 2 млн рублей по делу о нарушении авторских прав

Российское авторское общество (РАО) раскрыло причину отказа от иска к певцу Филиппу Киркорову. Об этом пишет Газета.Ru.

Выяснилось, что организация отказалась от иска, поскольку музыкант выплатил два миллиона рублей долга по данному делу. Таким образом, требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания.

Напомним, 28 декабря в Арбитражный суд Москвы поступил иск от РАО, которое потребовало взыскать с Киркорова два миллиона рублей. Поводом для иска стало нарушение прав авторов и композиторов песен, которые он исполнил в Кремле в апреле 2022 года. В организации объяснили, что исполнитель не выплатил вознаграждения авторам 13 композиций, в том числе «Цвет настроения черный», «Полетели» и «Единственная моя».

Накануне стало известно, что в РАО решили отказаться от иска.

Ранее представитель Киркорова отреагировала на обвинения Стаса Костюшкина в краже образа.