«Какого Виталика?»: пресс-секретарь Киркорова отреагировала на обвинения Костюшкина в краже образа

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова отреагировала на обвинения артиста Стаса Костюшкина, заявившего, что коллега украл у него сценический образ. По мнению солиста «Чай вдвоем», исполнитель своровал у него «Виталика», которого он создал еще 10 лет назад.

Представитель вокалиста, который только недавно смог вернуться на телевидение после скандала с «голой» вечеринкой, отметила, что его команде ничего неизвестно про угрозы Костюшкина. Пока журналисты не связались с Екатериной Успенской, она и не знала, что на Филиппа собираются подавать в суд.

«Какого «Виталика»? Нет, неизвестно (о претензиях Костюшкина – прим. «Страсти»). Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило», - сообщила пресс-секретарь в беседе с NEWS.ru.

Напомним, что Стас выдвинул обвинения в адрес Киркорова, когда увидел его в премьерном выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ. В нем Филипп появился с черным париком и в классическом темном костюме. Также он отказался от перьев и страз. В новом имидже коллеги Костюшкин увидел плагиат на «Виталика», которого он создал несколько лет назад. Впервые зрителям он его представил в 2019 году.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что Стас Костюшкин мог пригрозить Филиппу Киркорову в шутку.