Помогла поездка на Донбасс: Киркорову простили «голую» вечеринку и отозвали иск на 2 млн рублей

Российское авторское общество отказалось от иска к певцу Филиппу Киркорову на два миллиона рублей. Произошло это после того, как артист посетил Донбасс с концертом. Эти данные были опубликованы в картотеке Арбитражного суда города Москвы. Об этом сообщает Daily Storm.

Как стало известно, ходатайство об отзыве заявления было подано 19 февраля. Однако на данный момент решение по этому вопросу не было принято. Напомним, что иск к Киркорову подготовили представители РАО после того, как он стал гостем скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. По их утверждению, исполнитель задолжал вознаграждения 13-ти авторам песен, которые он пел во время своих юбилейных концертов в Кремле в 2022 году.

К слову, Киркоров недавно также вернулся на телевидение. Он вновь занял место председателя жюри в шоу «Маска». Долгое время ходили слухи, что создатели проекта найдут ему замену из-за бойкота. Однако после публичных извинений и поездки в ДНР Филипп смог очистить репутацию и вновь приступить к работе.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров сменил имидж после возращения на ТВ. В премьерном выпуске «Маски» он появился с черными короткими волосами, в классическом костюме и без перьев и страз.