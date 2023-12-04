Филипп Киркоров удивился, получив куклу в виде Аллы Пугачевой на красной дорожке. Об этом сообщает портал POPCAKE.

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Звезды дорожного радио». Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Киркоров. Как выяснилось, во время красной дорожки Филипп получил необычный подарок: поклонник вручил ему куклу в виде Аллы Пугачевой. Артист удивился, когда увидел точную копию экс-супруги.

«Какая красота! Как живая… А ручки! Они двигаются», — высказался исполнитель хита «Зайка моя».

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