56-летний певец Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце. О переменах в личной жизни артиста сообщил корреспондент издания «Страсти».

В Москве состоялась музыкальная премия «Золотой граммофон». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. На красной дорожке все внимание журналистов привлек не только необычный наряд Филиппа, но и обручальное кольцо на его пальце. Когда сотрудники СМИ поинтересовались у Киркорова о прошедшей свадьбе, то он игриво улыбнулся.

Кроме того, недавно Филипп приобрел новую квартиру. Журналисты спросили, понравилась ли недвижимость его новой возлюбленной. Услышав вопрос, Киркоров вновь ушел от ответа.

«Господи, какие вы дотошные! Можно хоть что-то оставить себе? Додумайте кто-то», — заинтриговал исполнитель хита «Зайка моя».

Напомним, что в 2023 году Филипп сообщил о наличии женщины, которая делает его счастливым. Артист не раскрывает личность избранницы, но публика убеждена, что возлюбленной Киркорова стала продюсер Татьяна Тур.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как помогал Алле Пугачевой выигрывать в казино. Подробности смотрите в этой статье.