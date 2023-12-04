«Ей очень плохо»: готовящаяся к пластике мама Бони находится в тяжелом состоянии

Мама модели Виктории Бони худеет перед пластикой при помощи специальных уколов. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В скором времени мама Виктории перенесет пластическую операцию в Дубае. Как выяснилось, зарубежные врачи столкнулись с некоторыми трудностями. Результаты обследования показали, что у родительницы Бони преддиабетное состояние. Женщина жалуется на плохое самочувствие и головную боль.

«Никому не пожелаю. Очень тяжелое состояние, тяжелая голова, упадок сил», — высказалась Галина Ивановна.

Кроме того, перед операцией маме Виктории предстоит сбросить лишний вес. Для этого ей сделали специальный укол, позволяющий избавиться от 20 кг. Как выяснилось, лекарство уменьшает аппетит и притупляет чувство голода.

«Маме вчера было очень плохо. Ей сделали первый укол. Эти уколы позволят ей скинуть от 15 до 20 кг», — рассказала модель.

Ранее мы писали о том, что 44-летняя модель Виктория Боня улетела от молодого избранника в Дубай. Подробности смотрите в этой статье.