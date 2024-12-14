«Неблагодарный человек, даже слышать про нее не хочу»: Филипп Киркоров «обрушился» на Настю Ивлееву

Филипп Киркоров жестко «прошелся» по Насте Ивлеевой, из-за скандальной вечеринки которой остался без концертов. В эфире подкаста «НеДудь» на Новом Радио певец назвал блогера, которая не извинилась перед ним, «неблагодарным человеком».

Несмотря на то, что скоро будет годовщина скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, Филипп Киркоров до сих пор не может простить блогера. После того, как артиста заметили на мероприятии, на него обрушились серьезные проблемы. Как утверждал сам певец, он «зашел всего на пять минут», но «огреб за эту историю» больше всех. Когда столкнулся с «отменой».

Ведущий подкаста «НеДудь» Никита Никитин поинтересовался у артиста, какую вечеринку он бы предпочел. Филипп Киркоров дал понять, что больше не собирается связываться с Настей Ивлеевой. Певец возмущен тем, что блогер не извинилась перед ним и продолжает высмеивать его.

«Точно не Ивлеева, однозначно, это факт. <…> Неблагодарный человек, даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет… Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует… Про нее вообще даже слышать не хочу», — заявил Филипп Киркоров.

Напомним, вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. Критику вызвали как концепция мероприятия, так и откровенные наряды гостей, среди которых были Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская и другие знаменитости.

После скандала Филиппу Киркорову запретили концертную деятельность в России. По словам артиста, он посетил вечеринку, поскольку обещал Насте Ивлеевой прийти, но «получил по полной программе». При этом блогер так и не извинилась перед певцом, а вместо этого опубликовала в соцсети фото серег в форме крыс с провокационной подписью, явно намекающей на Филиппа Киркорова. Судя по всему, именно это окончательно вывело его из себя.

Ранее сообщалось о том, что Настя Ивлеева высказалась о знаменитостях, которые открестились от нее после скандальной вечеринки.