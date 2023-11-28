Филипп Киркоров сообщил, что именно он свел Ольгу Бузову и Даву на съемках в Китае. Об этом информирует Teleprogramma.pro.

После громкого расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна прошло много лет. Спустя время артисты не только помирились, но и стали намекать на воссоединение. Недавно у Ольги были съемки в Китае, на которых был замечен певец. По словам Бузовой, ее тронул поступок Давида, который ради нее преодолел расстояние. Кроме того, в минувшие выходные у Ольги состоялось шоу в Москве. Манукян появился и там.

Как выяснилось, примирению артистов поспособствовал Филипп Киркоров. «Я сделал все возможное, чтобы они были вместе. Думаю, что у меня это получилось», — высказался исполнитель хита «Зайка моя».

Ранее Ольга Бузова объяснила привычку смотреть на зубы при первой встрече. Подробности смотрите в этой статье.

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