Ольга Бузова объяснила привычку смотреть на зубы при первой встрече

Певица Ольга Бузова сообщила, что имеет привычку смотреть на зубы при первой встрече с мужчиной. Таким образом она оценивает генетику возможного партнера.

Подробнее артистка рассказала в интервью сайту mk.ru.

Выяснилось, что Бузова выбирает мужчину по зубам. Артистка с детства знает, что генетика определяется по зубам.

«У меня мама стоматолог… Я реально выгляжу как ненормальная, когда при знакомстве с молодым человеком, говорю ему: «Улыбнись», и в рот заглядываю», - смеется Бузова.

Артистка знает: плохие зубы – плохие гены и наоборот. При этом, кроме зубов, ей важно другое – любовь. Финансовый аспект для исполнительницы не имеет значения.

«Все эти списки идеальных качеств не работают, когда ты влюбляешься в человека», - сказала она и добавила, что очень богата.

При этом Бузова не стремится демонстрировать свое богатство: она вышла к журналистам в футболке шестилетней давности и простых лосинах.

Ранее сообщалось, что Бузова подарила квартиру отцу к его дню рождения.