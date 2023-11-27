Ольга Бузова объяснила привычку смотреть на зубы при первой встрече
Бузова заявила, что при знакомстве просит мужчину улыбнуться и смотрит на зубы.
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Певица Ольга Бузова сообщила, что имеет привычку смотреть на зубы при первой встрече с мужчиной. Таким образом она оценивает генетику возможного партнера.
Подробнее артистка рассказала в интервью сайту mk.ru.
Выяснилось, что Бузова выбирает мужчину по зубам. Артистка с детства знает, что генетика определяется по зубам.
«У меня мама стоматолог… Я реально выгляжу как ненормальная, когда при знакомстве с молодым человеком, говорю ему: «Улыбнись», и в рот заглядываю», - смеется Бузова.
Артистка знает: плохие зубы – плохие гены и наоборот. При этом, кроме зубов, ей важно другое – любовь. Финансовый аспект для исполнительницы не имеет значения.
«Все эти списки идеальных качеств не работают, когда ты влюбляешься в человека», - сказала она и добавила, что очень богата.
При этом Бузова не стремится демонстрировать свое богатство: она вышла к журналистам в футболке шестилетней давности и простых лосинах.
Ранее сообщалось, что Бузова подарила квартиру отцу к его дню рождения.