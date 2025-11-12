Филипп Киркоров принес большой букет георгин на могилу Людмилы Гурченко

12 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко. Певец Филипп Киркоров посетил Новодевичье кладбище, чтобы почтить память легенды советского кино.

Одетый полностью в черное король поп-эстрады возложил букет с георгинами к могиле Гурченко. Затем Киркоров молча смотрел на памятник звезде, пишет mk.ru.

Людмила Гурченко умерла 30 марта в возрасте 75 лет. Незадолго до этого актриса сломала шейку бедра. Актрисе сделали операцию, но после выписки из больницы ее состояние ухудшилось. Звезда фильма «Карнавальная ночь» умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии до приезда медиков.

Напомним, внучка Людмилы Гурченко Мария продала ее «тайную дачу» за 16 миллионов рублей. Ранее там думали сделать музей в память об актрисе.

Также мы писали, что оперная певица Людмила Сергиенко установила себе памятник при жизни на Троекуровском кладбище.