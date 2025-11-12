Известна судьба «тайной дачи» Людмилы Гурченко

Внучка Людмилы Гурченко продала ее «тайную дачу» за 16 млн. Об этом стало известно в эфире шоу «Пусть говорят».

Людмила Гурченко приобрела дом в середине 90-х в Наро-Фоминском районе. Эту дачу называли «тайной»: о ней долгие годы не знали даже друзья артистки. Знаменитость приезжала туда, когда хотела отдохнуть и побыть одной. После ее смерти недвижимость отошла дочке Марии, та, в свою очередь, передала дачу внучке актрисы.

Коллеги Гурченко планировали сделать из дома музей, но от идеи пришлось отказаться — внучка продала его за 16 млн.

«Ряд документов из-за бюрократических проволочек все никак не оформят. Потом дача будет продана. Чуть дороже рыночной стоимости… Я очень суеверна. Не хочу сглазить», — сказала она в эфире шоу.

После смерти Гурченко в доме осталось немало ее вещей. Часть наследница артистки забрала себе, а оставшееся отдала Павлу Соседову.

Известно, что дача Гурченко была ветхой. Новые владельцы не стали ее реставрировать и построили новый, современный дом.

Ранее внучка Людмилы Гурченко рассказала, как относится к созданию дипфейка актрисы. Подробности читайте в этой новости.