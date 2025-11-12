Народная артистка РФ Людмила Сергиенко установила памятник на кладбище при жизни

79-летняя оперная певица Людмила Сергиенко установила себе памятник при жизни на Троекуровском кладбище. На надгробии указана только дата ее рождения.

Об установке памятника сообщил Telegram-канал Mash.

Народная артистка России поставила половинчатый обелиск светлого цвета рядом с памятником покойному мужу. Оперный певец Владислав Верестников умер в 2024 году.

Артистка имеет гипертензивную болезнь с поражением сердца. Певица самостоятельно разобралась с похоронными делами заблаговременно. В разговоре с Mash она подтвердила установку памятника, но другие подробности раскрывать не стала.

