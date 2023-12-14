Певец Филипп Киркоров снова оскорбил журналистку

Певец Филипп Киркоров нагрубил журналистке, задавшей вопрос о новой пластике, об этом сообщает Super.ru. Поп-король отечественной эстрады на днях появился на на мероприятии блогера и певицы Margo. Отмечается, что знаменитость презентовала новый проект под названием WOW miracles!

На мероприятии помимо Киркорова присутствовали Ксения Собчак, Тимати, Егор Крид, Настасья Самбурская и многие другие. Во время общения с представителями прессы, Филиппа Киркорова расспрашивали о его внешнем виде. Сначала все шло хорошо.

«Я сегодня в образе, это рыцарский образ, я сегодня ее рыцарь», - начал рассказывать о костюме певец.

Однако когда журналистка попросила его развеять миф о новой пластической операции, Киркоров неожиданно нагрубил ей.

«Все, иди в жопу!» - крикнул он и сбежал с красной дорожки.

Ранее мы писали о том, что 56-летний певец Филипп Киркоров больше не ест фрукты по совету хирурга Хайдарова.