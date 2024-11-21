Раскрыта стоимость «огненных» брюк Филиппа Киркорова: нашлись на распродаже

На недавнем концерте в Москве певец Филипп Киркоров вышел на сцену в черных брюках, верхняя часть которых была выполнена в виде огня. Как оказалось, купить такие штаны может любой желающий. Причем сейчас еще и за небольшую цену, так как вещь находится в разделе распродажи.

Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что «огненные» брюки Филиппа до всех скидок стоили 260 евро – примерно 26 700 рублей. Однако сейчас на сайте бренда на них действует акция, по которой их можно приобрести за 156 евро – около 16 500 рублей. Неизвестно, отдавал ли Киркоров полную стоимость или же смог сэкономить.

К слову, на выступлении Филиппа в «огненных» брюках поклонники отметили не только образ кумира, но и его новые татуировки. Певец выбрал короткий топ, который оголил его торс. На нем были заметны черные рисунки. Однако, предположительно, это временные изображения, которые он сделал специально для концерта.

Напомним, что из-за своего внешнего вида Филипп попал в скандал в декабре прошлого года. Он пришел в «голом» костюме на вечеринку Насти Ивлеевой. И хоть ему удалось после «отмены» вернуться к прежней жизни, блогершу он не простил, так как, по его словам, она даже не извинилась.

Ранее стало известно, почему Алла Пугачева и Филипп Киркоров прекратили общение.