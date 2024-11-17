«Это было так мерзко»: почему Алла Пугачева несколько лет не общается с Филиппом Киркоровым

Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись почти 20 лет назад. Певец признавался, что не общается с бывшей женой уже пять лет после серьезного конфликта. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ режиссер и фотограф Роман Родин раскрыл, что на самом деле произошло в отношениях между экс-супругами.

Артисты состояли в браке с 1994 по 2005 год. Филипп Киркоров стал четвертым мужем Аллы Пугачевой, а для певца этот брак стал первым и единственным. Артист признавался, что тяжело переживал разрыв с женой — его «бросало-кидало в разные стороны» и «начались нервные срывы». Сначала экс-супругам удавалось сохранять дружеские отношения после расставания, но в 2019 году все изменилось.

«Я вернулся с „Евровидения“ и собрал всех в ресторанчике отметить мой день рождения. В тот вечер что-то пошло не так. То ли это было запланировано, то ли она искала повод. Произошел конфликт очень серьезный, и на этом вечер закончился», — делился Филипп Киркоров.

Тогда певец не стал раскрывать подробности произошедшего. Однако Роман Родин, который присутствовал на том вечере, рассказал, что Алла Пугачева публично позволила себе резкое высказывание в адрес тогда еще мужа, тем самым унизив его.

«Там все были. Буквально все. И Пугачева ему сказала при всех: мол, хватит уже ко мне приставать, забудь ты уже про меня. Это было так мерзко», — заявил режиссер, добавив, что певица «сегодня и в то время — это два совершенно разных человека».

После этого отношения экс-супругов окончательно испортились, а Алла Пугачева называла свой брак с Филиппом Киркоровым «ошибкой». Знакомый артистов не согласен со словами знаменитости.

«Он ей не сделал ничего такого, чтобы она могла ему сказать сейчас, что это самая большая ошибка типа в ее жизни. У нее были там счастливые дни, пусть она не придумывает», — отметил Роман Родин.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал, как пережил расставание с Аллой Пугачевой.