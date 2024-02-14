Филипп Киркоров показал разрушенный ДК «Шахтер» в Горловке, где он выступал

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал свою поездку в ДНР и опубликовал в соцсетях фото из разрушенного ДК «Шахтер» в Горловке.

Артист признался, что именно там впервые когда-то прозвучал его хит «Атлантида». Певец поделился своими мыслями по этому поводу.

«Шахтер», Горловка. В этом зале впервые прозвучал мой первый хит «Атлантида». Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит…» – поделился Филипп в своем Telegram-канале.

Напомним, что Киркоров приехал в ДНР 13 февраля. Он появился в госпитале и выступал для раненых, а также сотрудников медучреждения. В этот раз он выбрал более скромный наряд – заменил пайетки и перья на черную куртку с шапкой и брюки. Отмечается, что артист пообщался с сотрудниками учреждения и поблагодарил их.

Кроме того, его заметили в детском центре в Горловке. Он пообщался с маленькими воспитанниками местного социального центра, побывал на уроке рисования и посмотрел номера, которые дети для него подготовили.

Ранее мы писали о том, что продюсер Яна Рудковская открыто поддержала друга Филиппа Киркорова. Женщина заявила, что еще неделю назад знала о поездке певца в ДНР, но не стала раскрывать его планы из-за вопросов безопасности. Блондинка назвала артиста настоящим мужчиной и призналась, что гордится его поступком.

Также о поступке Киркорова высказалась депутат Елена Драпеко. Она заявила, что не знает, как сложится дальнейшая карьера певца, но реагирует на его действие положительно.