Филипп Киркоров подал в суд на каменщика, который делал ремонт в его пентхаусе.

Четыре года назад артист купил особняк в Москве площадью 600 квадратных метров, заплатив за нее один миллиард рублей. Затем певец принялся за ремонтные работы, которые он доверил бригаде каменщика Георгия Барановского.

Фирма должна была сделать отделку двухэтажного дома. Оказалось, что Киркоров выбрал камни из Бразилии, Италии, Ирана, которые закупили примерно на 150 миллионов.

Однако Филипп якобы остался недоволен выполненной работой, из-за чего потребовал через суд 10 миллионов рублей от каменщика. По словам мастера, он удивился реакции Киркорова, ведь изначально он контролировал процесс, который ему нравился.

«Он приходил, говорил: "Здравствуйте, маэстро, я фанат вашего творчества! В общей сложности у нас отношения на 21 миллион, а выплатили порядка 18. Говорили: "Ты закончи все, мы тебе заплатим. Я не такой богатый человек, чтобы быть меценатом". А потом все: мы тебя закроем в тюрьме», — раскрыл каменщикв в шоу «Ты не поверишь!».

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